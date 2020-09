Alberto Sordi, Avete mai visto la villa delle sue vacanze meravigliose? Oggi è in vendita e il suo valore è di 600milioni di euro. (Di mercoledì 16 settembre 2020) Quando si parla di immobili di lusso è naturale pensare alle bellissime case abitate dalle star della musica, del cinema Hollywoodiano. A dispetto dei villoni americani, però, anche la nostra penisola è davvero ricca di splendide ville e tenute importanti, che spesso sono abitate dai Vip Italiani ma anche stranieri. Basti pensare alle bellissime residenze sui colli romani, o nelle isole come Capri, spesso abitate da personaggi in vista nel mondo della politica o dello spettacolo. Ebbene Oggi una di queste ville è in vendita. Parliamo di villa Corcos, situata sulla splendida costa degli Etruschi, a Castiglioncello, in Toscana, provincia di Livorno. Foto: wikipedia/Screenshot of Un americano a Roma, film by Steno La tenuta prende il nome dal pittore e ritrattista Vittorio Corcos, che la fece costruire come sua ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 16 settembre 2020) Quando si parla di immobili di lusso è naturale pensare alle bellissime case abitate dalle star della musica, del cinema Hollywoodiano. A dispetto dei villoni americani, però, anche la nostra penisola è davvero ricca di splendide ville e tenute importanti, che spesso sono abitate dai Vip Italiani ma anche stranieri. Basti pensare alle bellissime residenze sui colli romani, o nelle isole come Capri, spesso abitate da personaggi in vista nel mondo della politica o dello spettacolo. Ebbeneuna di queste ville è in. Parliamo diCorcos, situata sulla splendida costa degli Etruschi, a Castiglioncello, in Toscana, provincia di Livorno. Foto: wikipedia/Screenshot of Un americano a Roma, film by Steno La tenuta prende il nome dal pittore e ritrattista Vittorio Corcos, che la fece costruire come sua ...

emilio2703 : RT @emilio2703: #7settembre - Quando sei in città ti redi conto di quanto il Covid abbia segnato l'economia. Roma, Galleria Alberto Sordi.… - SoloLibri : Alberto Sordi compie cent'anni: due libri Skira per la mostra a lui dedicata: @appuntidicarta @SkiraEditore… - vittoriodiri : RT @DMALAGIGI2: Finalmente apre la tanto attesa mostra su Alberto Sordi, che celebra i 100 anni dalla sua nascita.#RaggiSindaca2021 #Orgogl… - fujiappletv : @LucioMM1 @LorenzoZL74 Alberto Sordi non basta? - romasulweb : Alberto Sordi, apre la mostra nella sua casa: viaggio intimo nei luoghi della sua vita -