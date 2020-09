(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nel centesimo anniversario della nascita del grande(1920-2003),finalmente alla sua, ovviamente romana, a due passi dal Circo Massimo. Un vero e proprio museo dove si può vedere e assaporare il dietro le quinte di uno dei più grandi attori e interpreti della romanità. Ce ne parla Cristina Bettini, curatrice del catalogo della mostra. Leggi anche: Caracalla,la casa-museo di: orari e prezzi All’di ieri, mercoledì 15 settembre, era presente una grande folla di vip, attori e politici, tra i quali non poteva mancare la sindaca di Roma Virginia Raggi per omaggiarene nazionale in un luogo non ...

LuceForte2 : RT @DMALAGIGI2: Finalmente apre la tanto attesa mostra su Alberto Sordi, che celebra i 100 anni dalla sua nascita.#RaggiSindaca2021 #Orgogl… - italiaserait : Alberto Sordi, apre oggi al pubblico la sua storica villa (anteprima video) - 6laurah : RT @romatoday: Alberto Sordi, apre la mostra nella sua casa: viaggio intimo nei luoghi della sua vita - andreacauti : Un'emozione forte entrare nella villa di #AlbertoSordi @DivinaDaniz @CamillaCauti - TinoStezano : RT @ArchivioLuce: -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Sordi

Riprende la rassegna “Te voglio bene assaje” di TeatroNovanta, dopo lo stop imposto dalle misure per prevenire il contagio da Covid-19. E lo fa, per la prima volta, all’aperto e vicino al mare. Sarà, ...Riprende la rassegna “Te voglio bene assaje” di TeatroNovanta, dopo lo stop imposto dalle misure per prevenire il contagio da Covid-19. E lo fa, per la prima volta, all’aperto e vicino al mare. Sarà, ..."Alberto Sordi 1920-2020": Roma si sveglia con questa scritta, in piazzale Numa Pompilio, un risveglio che ha atteso per mesi. L'apertura della mostra su Alberto Sordi, per celebrare il Centenario ...