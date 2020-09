Alberto Angela stasera inizia il viaggio volando su Roma con Ulisse – Il piacere della scoperta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ulisse il piacere della scoperta torna stasera con Alberto Angela che ospite a Oggi è un altro giorno ha anticipato la prima puntata confidando anche il gran lavoro svolto da tutti. “Dovevamo fare tanto ma ci siamo fermati e tutti abbiamo attraversato il lockdown”. Alberto Angela parla del periodo della quarantena, una prima volta anche questa, vissuta con timore come tutti perché non si capiva se le cose potessero degenerare e cosa c’era da fare. Per lui il Paese si è unito e questo è grazie alla cultura. Non può essere che questo il suo punto di vista che lo lega subito alla puntata di stasera, alla storia, a Roma. “Le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 settembre 2020)iltornaconche ospite a Oggi è un altro giorno ha anticipato la prima puntata confidando anche il gran lavoro svolto da tutti. “Dovevamo fare tanto ma ci siamo fermati e tutti abbiamo attraversato il lockdown”.parla del periodoquarantena, una prima volta anche questa, vissuta con timore come tutti perché non si capiva se le cose potessero degenerare e cosa c’era da fare. Per lui il Paese si è unito e questo è grazie alla cultura. Non può essere che questo il suo punto di vista che lo lega subito alla puntata di, alla storia, a. “Le ...

