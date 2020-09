«Ai seggi per votare servirà pazienza» Oltre 40 mila elettori cambiano sede (Di mercoledì 16 settembre 2020) Prosegue fino a giovedì 17 settembre la consegna dei nuovi talloncini agli Oltre 40 mila elettori che cambiano sede. Domenica e lunedì sono previste code a causa delle misure anti Covid: si entra uno per volta con percorsi obbligati. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Prosegue fino a giovedì 17 settembre la consegna dei nuovi talloncini agli40che. Domenica e lunedì sono previste code a causa delle misure anti Covid: si entra uno per volta con percorsi obbligati.

Palazzo_Chigi : Domenica 20 e lunedì 21 settembre si vota per il referendum costituzionale sulle modifiche agli articoli 56, 57 e 5… - zaiapresidente : ?? ATTENZIONE ?? Da oggi gli scrutatori, i presidenti e tutti coloro che lavoreranno nei seggi elettorali possono… - Noiconsalvini : ?? DAI UNA MANO A VIGILARE SUL VOTO IN TOSCANA! DIVENTA RAPPRESENTANTE DI LISTA PER LA LEGA AI SEGGI DEL 20 E 21 SE… - Fra0283 : RT @PossibileLGBTI: Abbiamo aderito alla campagna #IoSonoIoVoto che chiede un impegno del @Viminale per eliminare la suddivisione di genere… - Frances47226166 : RT @susy43279731: Referendum, Giorgetti per il No: “Il sì? Favore al governo”. Un anno fa in Aula votò per il taglio: “I seggi possono esse… -

Ultime Notizie dalla rete : seggi per Elezioni 2020 e Covid, tutte le regole per votare: dalle mascherine al gel e alle schede Il Messaggero Ufficio elettorale, da venerdì aperto in via straordinaria

Aperture straordinarie dell’ufficio elettorale, a Castiglion Fiorentino, in vista delle consultazioni referendarie e regionali lo sportello sarà costantemente aperto venerdì e sabato dalle 9 alle 18 e ...

Canfora: "Con un No al referendum e il voto alle regionali la Puglia può fermare la marcia sovranista”

"Se vince il Sì chi ha la maggioranza relativa dei voti potrà governare senza rendere conto all'opposizione. Il sogno della destra, che tante volte ha provato senza successo a ottenere il 50 per cento ...

Scuola, l’avvio a singhiozzo: dopo lo stop delle urne, sciopero il 24 e il 26 settembre

al 28 settembre solo negli istituti che saranno seggi elettorali «al fine di garantire un rientro a scuola più sicuro e per dare maggiore tranquillità e serenità alle famiglie, agli studenti e agli ...

Aperture straordinarie dell’ufficio elettorale, a Castiglion Fiorentino, in vista delle consultazioni referendarie e regionali lo sportello sarà costantemente aperto venerdì e sabato dalle 9 alle 18 e ..."Se vince il Sì chi ha la maggioranza relativa dei voti potrà governare senza rendere conto all'opposizione. Il sogno della destra, che tante volte ha provato senza successo a ottenere il 50 per cento ...al 28 settembre solo negli istituti che saranno seggi elettorali «al fine di garantire un rientro a scuola più sicuro e per dare maggiore tranquillità e serenità alle famiglie, agli studenti e agli ...