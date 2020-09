Agro Aversano | il coronavirus torna a fare vittime | muore poche settimane dopo l’infezione

cronacacaserta : Coronavirus: una vittima nell’Agro Aversano, il sindaco “virus colpisce chiunque” - cronacacaserta : Confiscati oltre 4 Milioni ad un 50enne dell’Agro Aversano: 14 anni di truffe, furti e riciclaggio… - cronacacaserta : Prende il vino in cantina e muore intossicato: tragedia nell’Agro Aversano - PupiaTv : Agro Aversano, Pollini: 'Liste fai da te e candidati improvvisati' - -

Ultime Notizie dalla rete : Agro Aversano

CasertaWeb

Ha sempre inteso la politica come servizio la collettività. Un impegno profuso con integrità e con l’unico scopo di rispondere alle istanze provenienti dal basso, in particolare dalle fasce sociali pi ...Al termine di mirati accertamenti economico-patrimoniali, delegati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e, dopo una prolungata istruttoria in contraddittorio con la parte, il Tri ...Un decesso per coronavirus si registra in provincia di Caserta, a San Marcellino, nell’agro aversano. Si tratta di un cittadino originario di Villa di Briano. A darne notizia è proprio il sindaco di q ...