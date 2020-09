Agguato dell'Armata Rossa contro Salvini? Un trionfo per il leghista a pochi giorni dal voto: DiMartedì, parlano le cifre (Di mercoledì 16 settembre 2020) Claudio Borghi lo ha definito "un Agguato" a Matteo Salvini. Si parla di quanto successo nello studio di DiMartedì, il programma di Giovanni Floris in onda su La7, nella puntata di martedì 15 settembre. Ospite d'onore, il leader leghista. contro il quale era stato schierato una sorta di plotone: Concita De Gregorio, Gianrico Carofilgio, Marco Damilano e Marco Travaglio. Roba da Armata Rossa, insomma. E Salvini ovviamente ha combattuto, risposto, replicato colpo su colpo. Una battaglia, quella dell'ex ministro dell'Interno, che il pubblico sembra avere apprezzato. E parecchio. Lo confermano gli ascolti: partito dal 6%, DiMartedì ha toccato punte dell'8,5% grazie ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Claudio Borghi lo ha definito "un" a Matteo. Si parla di quanto successo nello studio di;, il programma di Giovanni Floris in onda su La7, nella puntata di martedì 15 settembre. Ospite d'onore, il leaderil quale era stato schierato una sorta di plotone: Concita De Gregorio, Gianrico Carofilgio, Marco Damilano e Marco Travaglio. Roba da, insomma. Eovviamente ha combattuto, risposto, replicato colpo su colpo. Una battaglia, quella'ex ministro'Interno, che il pubblico sembra avere apprezzato. E parecchio. Lo confermano gli ascolti: partito dal 6%,; ha toccato punte'8,5% grazie ...

Guido Crosetto su DiMartedì: "Lo guardo solo per vedere la parzialità e il vuoto conformismo di Floris"

“Lo confesso, guardo DiMartedì solo per vedere come Giovanni Floris riesca, ad ogni puntata, a raggiungere una vetta più alta di parzialità e vuoto conformismo”. È quanto dichiarato da Guido Crosetto, ...

