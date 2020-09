Aeroporti di Puglia fra i duecento migliori datori di lavoro per le donne in Italia Studio condotto dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF e dal media partner Repubblica Affari&Finanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Aeroporti di Puglia tra i 200 migliori datori di lavoro per donne in Italia. E’ quanto emerge dallo Studio ‘ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN 2021’ condotto dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF e il suo media partner “La Repubblica Affari&Finanza”, secondo il quale per la Società che gestisce gli scali aeroportuali pugliesi, la parità di genere riveste un ruolo di primo piano. Dall’indagine condotta dall’istituto Tedesco, che ha portato alla premiazione ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 16 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dadiditra i 200diperin. E’ quanto emerge dallo‘ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN 2021’dall’Istitutoe il suo“LaAffari&Finanza”, secondo il quale per la Società che gestisce gli scali aeroportuali pugliesi, la parità di genere riveste un ruolo di primo piano. Dall’indagine condotta dall’istituto, che ha portato alla premiazione ...

RaffaeleFitto : Dal 2000 al 2005 in Puglia abbiamo realizzato gli aeroporti di Bari e Brindisi e Alenia a Grottaglie. Dopo 15 anni,… - NoiNotizie : Aeroporti di #Puglia fra i duecento migliori datori di lavoro per le donne in #Italia - serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: COMPAGNIE | Da ottobre i nuovi voli Bari – Milano Malpensa di Wizz Air: per la compagnia aerea ungherese l’esordio in… - ABenedetti32 : RT @TurismoItaliaNw: COMPAGNIE | Da ottobre i nuovi voli Bari – Milano Malpensa di Wizz Air: per la compagnia aerea ungherese l’esordio in… - Botti801 : RT @TurismoItaliaNw: COMPAGNIE | Da ottobre i nuovi voli Bari – Milano Malpensa di Wizz Air: per la compagnia aerea ungherese l’esordio in… -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporti Puglia Aeroporti di Puglia tra i 200 migliori datori di lavoro per donne in Italia BrindisiOggi Anita Maurodinoia a Giovinazzo: la nostra intervista

La Consigliera metropolitana e candidata Consigliera regionale del Partito Democratico, Anita Maurodinoia, ha fatto visita ieri pomeriggio, 15 settembre, al suo comitato elettorale giovinazzese, in vi ...

Emiliano ti dà una mano

Vale tutto, proprio tutto, pur di arraffare qualche voto, in questa Puglia in bilico. Anche i camerati. E che camerati. Eccolo, Michele Emiliano sul palco assieme a Pippi Mellone, sindaco di Nardò, un ...

AdP premiata tra i migliori datori di lavoro per donne

Aeroporti di Puglia tra i 200 migliori datori di lavoro per donne in Italia. E’ quanto emerge dallo studio ‘ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN 2021’ Aeroporti di Puglia tra i 200 migliori datori di lavo ...

La Consigliera metropolitana e candidata Consigliera regionale del Partito Democratico, Anita Maurodinoia, ha fatto visita ieri pomeriggio, 15 settembre, al suo comitato elettorale giovinazzese, in vi ...Vale tutto, proprio tutto, pur di arraffare qualche voto, in questa Puglia in bilico. Anche i camerati. E che camerati. Eccolo, Michele Emiliano sul palco assieme a Pippi Mellone, sindaco di Nardò, un ...Aeroporti di Puglia tra i 200 migliori datori di lavoro per donne in Italia. E’ quanto emerge dallo studio ‘ITALY´S BEST EMPLOYERS FOR WOMEN 2021’ Aeroporti di Puglia tra i 200 migliori datori di lavo ...