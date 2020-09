Adeguamento e messa in sicurezza della viabilità provinciale, al Mit il progetto da 40 milioni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn progetto da 40milioni di euro per i lavori di Adeguamento e di messa in sicurezza della viabilità provinciale. La Provincia di Avellino ha candidato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto di Fattibilità (primo lotto) che prevede una serie di interventi sulla rete stradale di competenza dell’Ente. L’investimento complessivo è pari a 39.999.976,16 euro. Nei giorni scorsi è stata inviata al dicastero la documentazione completa con i relativi piani. Nell’elenco degli interventi figurano l’Adeguamento e la messa in sicurezza dei ponti sulla S.P. 280 (9.052.645,17 euro l’importo dei lavori) nei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUnda 40di euro per i lavori die diinviabilità. La Provincia di Avellino ha candidato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ildi Fattibilità (primo lotto) che prevede una serie di interventi sulla rete stradale di competenza dell’Ente. L’investimento complessivo è pari a 39.999.976,16 euro. Nei giorni scorsi è stata inviata al dicastero la documentazione completa con i relativi piani. Nell’elenco degli interventi figurano l’e laindei ponti sulla S.P. 280 (9.052.645,17 euro l’importo dei lavori) nei ...

irpiniatimes1 : Adeguamento e messa in sicurezza della viabilità provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il… - di_stabia : Continuano in maniera incessante i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza di tuti i plessi scolastici.… - SindacoCimmino : Continuano in maniera incessante i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza di tuti i plessi scolastici.… - LuigiBrugnaro : Tanti gli interventi effettuati in questi anni, tra cui la sistemazione del cimitero, le manutenzioni ai due campi… - NOCIgazzettino : Adeguamento e messa a norma del punto 118. Iter per l'affidamento dei lavori -

Ultime Notizie dalla rete : Adeguamento messa Castellammare, adeguamento anti-Covid: continua la messa in sicurezza delle scuole ViViCentro POZZUOLI/ Lavori, venerdì mattina chiude il tunnel Montenuovo

POZZUOLI – Venerdì, dalle 9 alle 14, il tunnel Montenuovo che collega Arco Felice con Lucrino resterà chiuso al traffico veicolare per l’intero tratto. Il divieto di transito a tutti gli autoveicoli, ...

Castellammare - Edilizia scolastica, ancora in corso i lavori in diversi istituti stabiesi

«Continuano in maniera incessante i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza di tutti i plessi scolastici per consentire una ripresa delle attività in sicurezza in linea con gli accorgimenti da a ...

Strade provinciali 13 e 14. Cofinanziata la messa in sicurezza

Impegno costante per migliorare la viabilità secondaria provinciale facendo ricorso anche ai fondi del proprio bilancio. Così una delibera adottata con i poteri della Giunta, il Commissario straordina ...

POZZUOLI – Venerdì, dalle 9 alle 14, il tunnel Montenuovo che collega Arco Felice con Lucrino resterà chiuso al traffico veicolare per l’intero tratto. Il divieto di transito a tutti gli autoveicoli, ...«Continuano in maniera incessante i lavori di adeguamento e di messa in sicurezza di tutti i plessi scolastici per consentire una ripresa delle attività in sicurezza in linea con gli accorgimenti da a ...Impegno costante per migliorare la viabilità secondaria provinciale facendo ricorso anche ai fondi del proprio bilancio. Così una delibera adottata con i poteri della Giunta, il Commissario straordina ...