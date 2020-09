Abbiamo una grande occasione. Ecco perché votare Sì al referendum (Di mercoledì 16 settembre 2020) Di seguito l’intervento del Capo Politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi pubblicato su Metro Della riduzione dei parlamentari se ne parla da 40 anni. È giunto il momento di passare ai fatti. Il referendum di domenica e lunedì è l’occasione per tradurre in realtà una riforma che finalmente taglia 345 poltrone, rende il Parlamento più operativo ed efficiente, e consente un risparmio di quasi mezzo miliardo di euro a legislatura. Una riforma già approvata con il voto favorevole di quasi tutti i gruppi parlamentari e che qualcuno adesso vuole rinnegare, trincerandosi dietro al no per salvare quelle poltrone che con fatica Abbiamo ridotto. Non dobbiamo cedere. Il sì al referendum può essere il giusto riconoscimento del grande lavoro ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 16 settembre 2020) Di seguito l’intervento del Capo Politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi pubblicato su Metro Della riduzione dei parlamentari se ne parla da 40 anni. È giunto il momento di passare ai fatti. Ildi domenica e lunedì è l’per tradurre in realtà una riforma che finalmente taglia 345 poltrone, rende il Parlamento più operativo ed efficiente, e consente un risparmio di quasi mezzo miliardo di euro a legislatura. Una riforma già approvata con il voto favorevole di quasi tutti i gruppi parlamentari e che qualcuno adesso vuole rinnegare, trincerandosi dietro al no per salvare quelle poltrone che con faticaridotto. Non dobbiamo cedere. Il sì alpuò essere il giusto riconoscimento dellavoro ...

