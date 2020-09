Abbandona la casa del Grande Fratello Vip 5, ecco le ragioni che hanno spinto Flavia Vento ad uscire dal reality (Di mercoledì 16 settembre 2020) La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip, è appena andata in onda e già tra le sue fila possiamo notare l’abbandono da parte di una concorrente: Flavia Vento. Non sono state poche le disavventure della nuova edizione del GF, che ha visto Tommaso Zorzi, allontanarsi dalla trasmissione momentaneamente, a causa di un piccolo malore; le accuse sui social lanciate dalla fidanzata di Massimiliano Morra, nei confronti di Adua del Vesco e l’abbandono del programma da parte della showgirl Flavia Vento. Foto: Instagram/Grande Fratello Non è la prima volta che l’attrice si dedica a questa pratica, avendo più volte partecipato ed Abbandonato numerosi reality show, ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 16 settembre 2020) La prima puntata della nuova edizione delVip, è appena andata in onda e già tra le sue fila possiamo notare l’abbandono da parte di una concorrente:. Non sono state poche le disavventure della nuova edizione del GF, che ha visto Tommaso Zorzi, allontanarsi dalla trasmissione momentaneamente, a causa di un piccolo malore; le accuse sui social lanciate dalla fidanzata di Massimiliano Morra, nei confronti di Adua del Vesco e l’abbandono del programma da parte della showgirl. Foto: Instagram/Non è la prima volta che l’attrice si dedica a questa pratica, avendo più volte partecipato edto numerosishow, ...

