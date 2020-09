A Sanremo il pubblico ci sarà: nuove decisioni per il Teatro Ariston (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il pubblico dell’Ariston farà parte del Festival di Sanremo come volevano i due conduttori, ma la Rai userà il pugno di ferro. Le misure di sicurezza anti Coronavirus hanno influito enormemente sulla strutturazione dei palinsesti televisivi del prossimo anno e hanno messo in pericolo anche il Festival di Sanremo. Fortunatamente però la RAI ha deciso di combattere con tutte le proprie … L'articolo A Sanremo il pubblico ci sarà: nuove decisioni per il Teatro Ariston è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ildell’farà parte del Festival dicome volevano i due conduttori, ma la Rai userà il pugno di ferro. Le misure di sicurezza anti Coronavirus hanno influito enormemente sulla strutturazione dei palinsesti televisivi del prossimo anno e hanno messo in pericolo anche il Festival di. Fortunatamente però la RAI ha deciso di combattere con tutte le proprie … L'articolo Ailci sarà:per ilè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

