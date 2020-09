A Green deal il 37% dei fondi Ue | sì al salario minimo Vertice sulla salute nel 2021 a Roma

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Non poteva non partire dalle questioni legate all'emergenza Coronavirus, il primo discorso sullo stato dell'Unione di Ursula Von der Leyen all'Eurocamera, a Bruxelles. La presidente della Commissione ...

In particolare "il Green Deal europeo rappresenta un'opportunità per fare proprio questo" e "richiede una forte collaborazione tra business, politica e società". "Insieme - affermano i manager - ...Bruxelles, 16 set 12:52 - (Agenzia Nova) - Per i piani nazionali di ripresa il green deal e la sostenibilità sono le strade maestre da seguire. Lo ha detto, dopo il discorso sullo stato dell'Unione de ...E’ passato solo un anno dalla sua nomina a capo della Commissione europea e Ursula von der Leyen già si ritrova a dover dissotterrare il suo gioiello: il Green deal. Oggi, il suo primo discorso sullo ...