A Bergamo contrabbando di oli e carburanti dall' estero | 10 arresti

(Di mercoledì 16 settembre 2020)(ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno arrestato 10 persone accusate di associazione a delinquere, con base in provincia di, dedita all'illecita importazione nel territorio italiano di oli lubrificanti e altri. Sequestrati 2,8 milioni, corrispondenti al profitto delle imposte sulla produzione e sui consumi e delle accise evase, gravanti sul prodotto illecitamente commercializzato. I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di, attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione, pedinamenti, acquisizione di testimonianze, indagini finanziarie e l'approfondimento di segnalazioni per operazioni finanziarie sospette hanno smascherato un'organizzazione criminale costituita da ...

