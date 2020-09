A.A.A. giovani street artist cercansi (per valorizzare Milano) (Di mercoledì 16 settembre 2020) A.A.A. giovani street artist cercansi. L’annuncio arriva da Wiko che, insieme a adidas Playground Milano League, uno degli eventi sportivi più noti e amati del capoluogo meneghino, ha deciso di lanciare il progetto Street Art Experience e coinvolgere due artisti per contribuire a valorizzare Milano. L’iniziativa nasce con il comune obiettivo di affiancare alcune forme d’arte di strada allo sport contribuendo così allo sviluppo di una comunità dinamica, con la voglia di valorizzare il territorio, e rafforzare il senso di appartenenza alla città. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 settembre 2020) A.A.A. giovani street artist cercansi. L’annuncio arriva da Wiko che, insieme a adidas Playground Milano League, uno degli eventi sportivi più noti e amati del capoluogo meneghino, ha deciso di lanciare il progetto Street Art Experience e coinvolgere due artisti per contribuire a valorizzare Milano. L’iniziativa nasce con il comune obiettivo di affiancare alcune forme d’arte di strada allo sport contribuendo così allo sviluppo di una comunità dinamica, con la voglia di valorizzare il territorio, e rafforzare il senso di appartenenza alla città.

GoldenBackstage : Cercansi due giovani talenti per un progetto di street art a Milano | #wikoxstreetart @WikoItalia - ComunediTrieste : Al via Green Cities 4 Young con un ricco programma di appuntamenti on line dedicati all'ecologia sui social di ESOF… - dedaIux : Joe Vinazzi è un nome perfetto per un ristoratore di Brooklyn 'In Cantina da Joe' che vende Tavernello in bottiglia… - Sochest : RT @ScuolaChest: VALERIO ADDAZI: la serigrafia di @pump_street | di ANG in Radio SBT su #SoundCloud - ScuolaChest : VALERIO ADDAZI: la serigrafia di @pump_street | di ANG in Radio SBT su #SoundCloud -

Ultime Notizie dalla rete : giovani street A.A.A. giovani street artist cercansi (per valorizzare Milano) Vanity Fair.it Le regine dell'hip hop: la street dance è donna, ecco le nuove influencer che spopolano sui social

Stanno alla danza come i rapper alla canzone. Scordatevi le forme eteree e filiformi delle ballerine classiche, le nuove regine “social” hanno forme toniche e atletiche e si muovono ai ritmi scatenati ...

Il Forum dei Giovani di Caserta lancia il nuovo progetto “Giovani Insieme”. Il 18 settembre il primo di 4 dibattiti

Il Forum dei Giovani di Caserta è pronto a lanciare “Giovani Insieme!”, un progetto realizzato con il sostegno della Regione Campania e del Dipartimento nazionale per le politiche giovanili e il Servi ...

Recovery fund, Gualtieri: “pochi progetti scelti con criteri di merito e efficacia”

In attesa del 15 ottobre, giorno in cui il governo italiano presenterà le linee principali del Recovery plan italiano alla Commissione europea, insieme al consueto Documento programmatico di bilancio, ...

Stanno alla danza come i rapper alla canzone. Scordatevi le forme eteree e filiformi delle ballerine classiche, le nuove regine “social” hanno forme toniche e atletiche e si muovono ai ritmi scatenati ...Il Forum dei Giovani di Caserta è pronto a lanciare “Giovani Insieme!”, un progetto realizzato con il sostegno della Regione Campania e del Dipartimento nazionale per le politiche giovanili e il Servi ...In attesa del 15 ottobre, giorno in cui il governo italiano presenterà le linee principali del Recovery plan italiano alla Commissione europea, insieme al consueto Documento programmatico di bilancio, ...