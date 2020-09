83 anni lei | 44 lui | “Sotto le lenzuola è come il primo giorno”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Edna 83e Simon 44sono la dimostrazione che l’amore non ha età. Si dicono innamorati e feliciilgiorno. Ecco il loro segreto. Nella coppia la differenza di età spesso sembra non rappresentare un vincolonel caso di questi due coniugi Edna e Simon rispettivamente 83 e 44. … L'articolo 83lei, 44 lui: “Sotto leilgiorno” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Giorgiolaporta : Il #15settembre di 14 anni fa ci lasciava la grande #OrianaFallaci. È a lei che va il primo pensiero di oggi, con l… - DavidSassoli : A ognuno tocca in sorte il proprio tempo. Quello di #LilianaSegre, sin da bambina, fu un tempo livido di razzismo,… - DantiNicola : Oggi la polizia di #Lukashenko ha provato ad arrestare #NinaBahinskaya, 73 anni. Ci ha provato, ma non ci è riuscit… - GiandomenicoFu3 : @matteosalvinimi Hai spiegato a lei e a suo padre che la tua politica di negazione dello Ius Soli e Ius Culurae le… - giorghii : RT @LaGrevia: @demotivatrice10 Ho questa cosa salvata nel telefono da 6 anni, cambio telefono e lei resta -

Ultime Notizie dalla rete : anni lei

Il Gazzettino

Alle 12.45 del 18 settembre 1970 il dottor John Bannister, medico del St Mary Abbot's Hospital di Londra, dichiarava morto Jimi Hendrix. Dieci giorni dopo, una volta effettuata l'autopsia, il coroner ...Il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo zingaro' e scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari lo scorso 6 settembre, è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Il l ...Il testamento solidale in Italia è un fenomeno crescente: il flusso di beni mobili e immobili che si muove verso le organizzazioni non profit italiane rappresenta a oggi il 12% del totale della raccol ...