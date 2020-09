Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Milano, 16 set. (Adnkronos) - In Italia la maggioranza degli stranieri residenti professa la religione cristiana: sono oltre 2,9 milioni, il 54,1% del totale degli stranieri residenti. Gli immigrati cristiani, secondo un'elaborazione della Fondazione Ismu su dati Istat e Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità, nel corso del 2019 sono aumentati di 97mila unità (+3,4%), registrando un'inversione di tendenza rispetto all'anno precedente, quando erano diminuiti di 145mila unità. Tra gli stranieri di fede cristiana i più numerosi sono i cristiani ortodossi (29,3%), seguiti dai cattolici (20,1%) e dai cristiani evangelici (3,1%). I musulmani, 1,57 milioni di persone, rappresentano il 29,2% del totale dei residenti stranieri in Italia, in leggero calo (-0,4%) rispetto all'anno precedente, invertendo il trend registrato nel 2018, anno in cui gli ...