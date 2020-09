2-3 milioni di dosi del vaccino anti Covid all’Italia entro la fine di novembre (Di mercoledì 16 settembre 2020) Buone notizie nella lotta al coronavirus. “I primi 2-3 milioni di dosi del vaccino anti Covid dovrebbero arrivare all’Italia entro la fine di novembre se la sperimentazione in corso procederà positivamente”. Ad annunciarlo Piero di Lorenzo, presidente della Irbm, l’azienda di Pomezia che ha collaborato con lo Jenner Institute della Oxford University per la messa a punto. Se la sperimentazione proseguirà come previsto, quindi, “sarà rispettata la tempistica annunciata dal ministro della Salute”. La sperimentazione del vaccino è ripresa dopo la temporanea sospensione dovuta ad una reazione avvera su uno dei 50 mila volontari che ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Buone notizie nella lotta al coronavirus. “I primi 2-3dideldovrebbero arrivare all’Italialadise la sperimentazione in corso procederà positivamente”. Ad annunciarlo Piero di Lorenzo, presidente della Irbm, l’azienda di Pomezia che ha collaborato con lo Jenner Institute della Oxford University per la messa a punto. Se la sperimentazione proseguirà come previsto, quindi, “sarà rispettata la tempistica annunciata dal ministro della Salute”. La sperimentazione delè ripresa dopo la temporanea sospensione dovuta ad una reazione avvera su uno dei 50 mila volontari che ...

