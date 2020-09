10 arresti per associazione a delinquere: contrabbando di prodotti petroliferi (Di mercoledì 16 settembre 2020) . I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 soggetti accusati di associazione a delinquere, con base in provincia di Bergamo, dedita all’illecita importazione nel territorio italiano di oli lubrificanti e altri carburanti e che ordina altresì il sequestro di 2,8 milioni di euro, corrispondenti al profitto del reato determinato dalle imposte sulla produzione e sui consumi e dalle accise evase, gravanti sul prodotto illecitamente commercializzato. Il provvedimento, a firma del Presidente della Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, dott. Vito di Vita, su richiesta del Procuratore Aggiunto D.ssa Maria Cristina Rota e del Sostituto Procuratore, dottor Nicola Preteroti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) . I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 soggetti accusati di, con base in provincia di Bergamo, dedita all’illecita importazione nel territorio italiano di oli lubrificanti e altri carburanti e che ordina altresì il sequestro di 2,8 milioni di euro, corrispondenti al profitto del reato determinato dalle imposte sulla produzione e sui consumi e dalle accise evase, gravanti sul prodotto illecitamente commercializzato. Il provvedimento, a firma del Presidente della Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bergamo, dott. Vito di Vita, su richiesta del Procuratore Aggiunto D.ssa Maria Cristina Rota e del Sostituto Procuratore, dottor Nicola Preteroti ...

