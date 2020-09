Zoe Parker | l’ex pornostar è morta nel sonno a 24 anni | aveva appena annunciato il fidanzamento

(Di martedì 15 settembre 2020) L’ex attrice porno Zoerè stata trovatanella sua casa. È successo il 12 settembre scorso ma il fidanzato, che ha aperto un crowfunding per pagare le spese del funerale, ha dato la notizia solo ora. Non ci sono conferme ufficiali sulle cause della morte, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbenel. Zoe, 24deciso di abbandonare il mondo dell’hard l’anno scorso, dopo una carriera durata dal 2014 al 2019, ed era tornata in Texas per rifarsi una vita. Solo poco tempo fasui social di essersi fidanzata ufficialmente e di essere prossima alle nozze.aperto un canale su OnlyFans dove era molto seguita. “Stava andando alla grande ed al felice ...

Il Messaggero

