Zangrillo, il terrore di Berlusconi che l’infezione sfuggisse di mano: «Sono il primo a dire il virus c’è e ci prende in giro» (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembre84 anni, una carica virale elevatissima, Silvio Berlusconi ha temuto per la sua vita. Non è stato facile ma alla fine è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano e oggi sta meglio. Ad assisterlo c’è sempre stato Alberto Zangrillo, suo medico di fiducia, che adesso non accetta di essere additato come quello che avrebbe minimizzato la pericolosità del Coronavirus. «Io Sono il primo a dire che il virus c’è, esiste e ci ha dimostrato di essere molto contagioso. Un virus che ci sta prendendo in giro perché vince sul tampone» ha spiegato al Corriere. L’attenzione, quindi, ... Leggi su open.online (Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 15 settembre84 anni, una carica virale elevatissima, Silvioha temuto per la sua vita. Non è stato facile ma alla fine è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano e oggi sta meglio. Ad assisterlo c’è sempre stato Alberto, suo medico di fiducia, che adesso non accetta di essere additato come quello che avrebbe minimizzato la pericolosità del Corona. «Ioilche ilc’è, esiste e ci ha dimostrato di essere molto contagioso. Unche ci stando inperché vince sul tampone» ha spiegato al Corriere. L’attenzione, quindi, ...

