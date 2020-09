Zangrillo e il virus che «esiste e ci ha dimostrato di essere molto contagioso»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 15 settembre 2020) L’esperienza con Silvio Berlusconi sembra aver fatto abbassare i toni. Da alcuni giorni, infatti, Albertoha rimodulato la sua posizione sull’emergenza Covid in Italia, sottolineando come – oggi – ilsiapresente e altamente. Il responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano ne ha parlato in un’intervista a Il Corriere della Sera, sottolineando come il pericolo non sia stato superato e come si debba tenere alta l’attenzione. LEGGI ANCHE >: «Adesso i fatti stanno dando ragione al governo» Un richiamo al rispetto delle regole che aveva fatto anche in passato, quando a fine maggio parlava ...