Zanardi, “l’handbike funzionava e la strada non era ammalorata”. I risultati della perizia (Di martedì 15 settembre 2020) L’handbike su cui viaggiava Alex Zanardi lo scorso 19 giugno era “regolarmente funzionante” dal punto di vista meccanico. E il manto stradale non era “ammalorato“, cioè difettoso o in cattivo stato. Sono gli elementi che emergono dalla perizia eseguita sull’incidente del 19 giugno scorso in cui il campione paralimpico è rimasto gravemente ferito. A firmarla l’ingegnere Dario Vangi, professore di progettazione meccanica e costruzione di macchine del Dipartimento di ingegneria industriale dell’università di Firenze, tra i maggiori specialisti in infortunistica stradale. Depositate anche le consulenze tecniche dei periti dell’unico indagato, Marco Ciacci, trasportatore residente a Castelnuovo Berardenga, e della persona offesa, lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) L’handbike su cui viaggiava Alexlo scorso 19 giugno era “regolarmente funzionante” dal punto di vista meccanico. E il mantole non era “ammalorato“, cioè difettoso o in cattivo stato. Sono gli elementi che emergono dallaeseguita sull’incidente del 19 giugno scorso in cui il campione paralimpico è rimasto gravemente ferito. A firmarla l’ingegnere Dario Vangi, professore di progettazione meccanica e costruzione di macchine del Dipartimento di ingegneria industriale dell’università di Firenze, tra i maggiori specialisti in infortunisticale. Depositate anche le consulenze tecniche dei periti dell’unico indagato, Marco Ciacci, trasportatore residente a Castelnuovo Berardenga, epersona offesa, lo ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Zanardi, la perizia dell'incidente: «L'handbike funzionava, sulla strada non c'erano buche» - junioreraldo : RT @ilmessaggeroit: Zanardi, la perizia dell'incidente: «L'handbike funzionava, sulla strada non c'erano buche» - ilmessaggeroit : Zanardi, la perizia dell'incidente: «L'handbike funzionava, sulla strada non c'erano buche» - fisco24_info : Zanardi, la perizia: handbike funzionava bene : Il manto stradale non sarebbe stato 'ammalorato', cioè difettoso, s… - SIENANEWS : L'esame servirà a capire se il mezzo di Zanardi abbia avuto un guasto o se le condizioni della strada possano avere… -

Ultime Notizie dalla rete : Zanardi “l’handbike «Alex Zanardi è gravissimo, non rischia la vita ma è in coma farmacologico» Corriere Fiorentino