Zanardi | la perizia | ' L' handbike funzionava | sulla strada non c' erano buche'

(Di martedì 15 settembre 2020) Alex. L'su cui viaggiava il campione lo scorso 19 giugno in provincia di Siena, era regolarmente funzionante dal punto di vista meccanico. E inoltre il mantole non sarebbe ...

Zanardi, "l'handbike funzionava e la strada non era ammalorata". I risultati della perizia - #Zanardi, la perizia: handbike funzionava bene - Zanardi, la perizia 'scagiona' l'asfalto e l'handbike - I risultati della perizia sulla handbike di Alex Zanardi e sul tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente - #Zanardi cosa emerge dalla perizia dell'incidente

Zanardi era in strada con la sua handbike, quando si è schiantato contro un camion: da allora, almeno 4 interventi alla testa e un lunghissimo percorso di riabilitazione, senza ancora certezze sul suo ...Nel luogo in cui si è verificato l’incidente lo scorso 19 giugno, secondo quanto apprende l’AdnKronos, il manto stradale non sarebbe stato difettoso Siena, 15 set. – L’handbike su cui viaggiava , ment ...Alex Zanardi. L'handbike su cui viaggiava il campione lo scorso 19 giugno in provincia di Siena, era regolarmente funzionante dal punto di vista meccanico. E inoltre il manto stradale non ...