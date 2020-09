Xbox Series X e Series S convincono nel design ma quanto pesano? Microsoft lo rivela

Leggi su eurogamer

(Di martedì 15 settembre 2020)ha aggiornato le pagine diS eX con maggiori dettagli sui sistemi e sulle loro specifiche. Oltre a ciò che viene fornito nella confezione, il punto chiave è il peso di questi sistemi e, apare,X sarà particolarmente pesante.X è un sistema abbastanza robusto che assomiglia più a un PC tower che a una console tradizionale. Nonostante la sua "statura" alta e massiccia, l'editor Michael Higham ha affermato cheX non sarà così ingombrante come si pensava all'inizio. Una cosa che non sapevamo, però, era il peso effettivo delle console. E secondo il sito ...