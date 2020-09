Whirlpool, gli operai incontrano il ministro Provenzano (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La posizione del Governo non può che prevedere Napoli all’interno del Piano industriale di Whirlpool” così il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano a margine dell’incontro in città con sindacati e il Prefetto, Marco Valentini, sulla vertenza dello stabilimento di Napoli Est. Dopo l’incontro di oggi operai e sindacati auspicano così che il Governo convochi un nuovo tavolo al Mise quanto prima. Come promesso, solo pochi giorni fa, dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. “Abbiamo ribadito la nostra posizione – spiegano le sigle sindacali –. La vertenza Whirlpool deve partire, dalla conferma degli accordi istituzionali e dei piani industriali e deve essere affrontata ai livelli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La posizione del Governo non può che prevedere Napoli all’interno del Piano industriale di” così ilper il Sud, Giuseppea margine dell’incontro in città con sindacati e il Prefetto, Marco Valentini, sulla vertenza dello stabilimento di Napoli Est. Dopo l’incontro di oggie sindacati auspicano così che il Governo convochi un nuovo tavolo al Mise quanto prima. Come promesso, solo pochi giorni fa, dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. “Abbiamo ribadito la nostra posizione – spiegano le sigle sindacali –. La vertenzadeve partire, dalla conferma degli accordi istituzionali e dei piani industriali e deve essere affrontata ai livelli ...

