' Wellness in September' | un calendario di iniziative per incentivare lo sport

(Di martedì 15 settembre 2020) Anche in questo anno delicato, l'associazione Time to move non rinuncia nel suo intento sociale, legato alla promozione del movimento e ai sani stili di vita e, come nel 2019, lancia la Campagna ...

Ultime Notizie dalla rete : Wellness September

CesenaToday

Nadja Swarovski to head the JuryLONDON, Sept. 8, 2020 /PRNewswire/ -- Top cosmetics and food products or hotel services would often deserve more attention. The Global Beauty & Wellness Awards (GBWA) h ...