WAP challenge: cos’è il nuovo tormentone di TikTok (che piace alle star) (Di martedì 15 settembre 2020) Il fenomeno del momento su TikTok è la WAP challange: l’ennesima sfida basata su una coreografia, ma che sta macinando numeri da capogiro mai visti, con quasi due miliardi di visualizzazioni di balletti con spaccate, salti, moltissimo twerking. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) Il fenomeno del momento su TikTok è la WAP challange: l’ennesima sfida basata su una coreografia, ma che sta macinando numeri da capogiro mai visti, con quasi due miliardi di visualizzazioni di balletti con spaccate, salti, moltissimo twerking.

97G0LDENBOY : mi sta venendo la malsana idea di fare la wap challenge - huny00n : ogni giorno vivo con la paura che byeongkwan possa fare la wap challenge - R3NJUNNlE : fai anche tu la wap challenge regina — aspettavo proprio questo comando si subito - 1eretomaniiiaa : E IO QUI PENSO ALLA WAP CHALLENGE DI ZORZI. #GFVIP - yngiIy : il modo in cui parlo di jimin e la wap challenge come se fosse una cosa possibile come se l'avesse già fatta e aspettasse di pubblicarla -

Ultime Notizie dalla rete : WAP challenge WAP challenge: cos è il nuovo tormentone di TikTok (che piace alle star) Vanity Fair.it Cos’è la Benadryl challenge, la sfida di TikTok che è già costata la vita a una quindicenne

Cos'è la Benadryl challenge, la sfida di TikTok che è già costata la vita a una quindicenne La sfida basata sull'assunzione di un farmaco ad alti dosaggi non è la prima sfida pericolosa che si diffond ...

Vanessa Hudgens ha ufficialmente vinto la WAP dance challenge

La WAP dance challenge era già complicata di per sé ma Vanessa Hudgens l'ha portata a un livello irraggiungibile! Si tratta della coreografia di TikTok sul singolo "WAP" di Cardi B insieme a Megan The ...

Cos’è la WAP challenge e perché sta spopolando su TikTok

Tra i numerosi trend che impazzano in continuazione all'interno dell'app di condivisione video TikTok, uno dei più travolgenti sta coinvolgendo milioni di utenti proprio in questi giorni: si tratta de ...

Cos'è la Benadryl challenge, la sfida di TikTok che è già costata la vita a una quindicenne La sfida basata sull'assunzione di un farmaco ad alti dosaggi non è la prima sfida pericolosa che si diffond ...La WAP dance challenge era già complicata di per sé ma Vanessa Hudgens l'ha portata a un livello irraggiungibile! Si tratta della coreografia di TikTok sul singolo "WAP" di Cardi B insieme a Megan The ...Tra i numerosi trend che impazzano in continuazione all'interno dell'app di condivisione video TikTok, uno dei più travolgenti sta coinvolgendo milioni di utenti proprio in questi giorni: si tratta de ...