Wall Street tonica guarda alla Federal Reserve

(Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Scambi al rialzo sulla piazza di Wall Street con l’attenzione degli investitori concentrata sulla riunione del Fomc, il braccio di politica monetaria della, che prenderà il via oggi per concludersi domani, con l’annuncio sui tassi sui fed funds. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones avanza a 28.123 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dello 0,93% rispettochiusura della seduta precedente. Su di giri il Nasdaq 100 (+1,81%); con analoga direzione, sale l’S&P 100 (+1,04%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti telecomunicazioni (+2,11%), informatica (+1,51%) e beni di ...