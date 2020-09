Von der Leyen chiederà domani taglio gas serra al 55% nel 2030

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 15 settembre 2020) La presidente della Commissione europea, Ursula von der, annunceràa Bruxelles la proposta dell'Esecutivo comunitario di portare l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effettonell'Ue dall'attuale 40% al 55% entro il, rispetto ai livelli del 1990, come tappa intermedia verso il traguardo della "neutralità climatica" (zero emissioni nette) fissato dall'Unione al 2050. La proposta, che il collegio dei commissari ha discusso durante la sua riunione settimanale oggi pomeriggio a Bruxelles, verrà varata formalmentemattina, in modo da permettere a von derdi presentarla direttamente alla plenaria del Parlamento europeo, come punto centrale del suo primo "discorso sullo stato dell'Unione". La nuova proposta sulla riduzione ...