Viviana Parisi | il risultato sulle analisi del cellulare

(Di martedì 15 settembre 2020) Messaggistica Facebook, Whatsapp e Instagram, cronologia delle ricerche internet: tutti i dati estratti daldisono stati congelati e il loro contenuto analizzato. Domani, Roberto Consalvi, l'ingegnere forense incaricato della perizia sui dispositivi in uso alla 43enne morta nei boschi di Caronia (Messina), si recherà in procura per un primo confronto su ciò che è emerso dall'esame informatico. "Quanto è stato ricavato sarà utile a imprimere una direzione alle indagini sulla morte die del piccolo Gioele", dice a Fanpage.it, l'ingegnere Consalvi, che ha avuto l'incarico di estrarre il materiale. "Il lavoro – precisa – è solo all'inizio: domani chiederò l'incarico per un supplemento d'indagine ...

MESSINA Si svolgeranno domani alle 12 all’autosoccorso "Letizia" di Brolo degli esami sulla vettura dove lo scorso 3 agosto viaggiavano Viviana Parisi e il flglio Gioele, poi trovati morti nella campa ...Per il legale della famiglia Mondello il sequestro tardivo potrebbe occultare prove importanti sulla dinamica dell'incidente in cui erano rimasti coinvolti la donna e il figlioletto MESSINA - «Oggi ci ...Le indagini sulla morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello sono ancora in corso e da queste, finora, non è emersa una dinamica certa su quello che è accaduto loro. In queste ore è stato ultimato ...