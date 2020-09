Viviana Parisi | il marito Daniele ribadisce | “Non ha ucciso Gioele”

Leggi su viagginews

(Di martedì 15 settembre 2020)Mondelloin un’intervista che sua moglie non avrebbe mai toccato il piccolo Gioele e rifiuta l’ipotesi dell’omicidio. Le indagini sulla morte die Gioele Mondello sono ancora in corso e da queste, finora, non è emersa una dinamica certa su quello che è accaduto loro. In queste ore è stato ultimato … L'articolo, il: “Non haGioele” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com