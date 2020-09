Viviana Parisi | il furgone si sarebbe schiantato contro l' auto della dj | ' Gioele potrebbe essere rimasto gravemente ferito'

MediasetTgcom24 : Dj morta, la perizia dei consulenti: 'Sembra che sia stato il furgone a schiantarsi contro l'auto di Viviana Parisi… - lorenzomarrazz4 : ?? ULTIM'ORA Ecco i risultati delle analisi sul cellulare di Viviana ?? - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: “Il furgone della manutenzione sarebbe stato sequestrato una settimana dopo l’auto di Viviana Parisi”. Il legale del m… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: “Il furgone della manutenzione sarebbe stato sequestrato una settimana dopo l’auto di Viviana Parisi”. Il legale del m… - Notiziedi_it : Viviana Parisi, consulente: «Gioele forse morto nell'incidente, non era sul seggiolino» -

Quali misteri avvolgono quello scontro avvenuto nella galleria Pizzo Turda nei pressi di Caronia sulla A 20 Messina-Palermo il tre agosto che coinvolse un furgone condotto da alcuni operai e l'auto di ...È terminata l’analisi di tutto il materiale telematico reperito per far chiarezza su uno dei gialli che più hanno segnato questi ultimi mesi: la morte della 43enne Viviana Parisi e di suo figlio, il p ..."Sia l'auto di Viviana Parisi sia il mezzo degli operai dell'autostrada erano in movimento il 3 agosto. E' probabile che abbia tentato di invadere la corsia di sorpasso investendo l'auto della donna".