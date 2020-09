Viviana e Gioele | colpo di scena nelle vicenda | ecco cosa è emerso

(Di martedì 15 settembre 2020) "È probabile che lo stesso furgone abbia tentato d'invadere la corsia di sorpasso investendo l'auto diParisi". Lo affermano Camelo Costa e Giuseppe Monfreda, consulenti delle famiglie Mondello e Parisi dopo l'esame all'autosoccorso "Letizia" di Brolo (Me). "Secondo i primi riscontri – proseguono i periti – il seggiolino dove viaggiavaera slacciato e non attaccato all'auto". Un'altra importante scoperta fatta durante l'esame della vettura riguarda le tracce sul vetro anteriore della Opel Corsa coinvolta nell'incidente lo scorso 3 agosto. Le impronte sul parabrezza non appartengono al piccolo. "Ci sono altri tipi d'impronte che dovranno essere analizzate e attribuite – precisa l'avvocato Antonio Cozza, legale, insieme all'avvocato Nicodemo Gentile, del papà di ...

"Sia l’auto di Viviana Parisi che il mezzo degli operai dell’autostrada erano in movimento il 3 agosto e quindi il furgone non era fermo come si è pensato in un primo momento. Ed è probabile che lo st ..."È probabile che lo stesso furgone abbia tentato d'invadere la corsia di sorpasso investendo l'auto di Viviana Parisi". Lo affermano Camelo Costa e Giuseppe Monfreda, consulenti delle famiglie Mondell ...L’avvocato ha dichiarato che mentre sull’auto di Viviana, requisita lo stesso 3 agosto, si procederà oggi con degli esami da parte di consulenti nominati dalla Procura, il mezzo pesante coinvolto nell ...