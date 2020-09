Vita su Venere. Individuato gas fosfina, prodotto da microrganismi (Di martedì 15 settembre 2020) Vita su Venere. La rivista Nature Astronomy mostra una starordinaria scoperta: individuata fosfina nell’atmosfera Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy ci sarebbero probabilità di presenza di Vita su Venere. Un gruppo di astronomi dell’Università britannica di Cardiff, guidato da Jane Greaves, hanno Individuato nelle nubi del pianeta la fosfina, o fosfuro di idrogeno. … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020)su. La rivista Nature Astronomy mostra una starordinaria scoperta: individuatanell’atmosfera Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy ci sarebbero probabilità di presenza disu. Un gruppo di astronomi dell’Università britannica di Cardiff, guidato da Jane Greaves, hannonelle nubi del pianeta la, o fosfuro di idrogeno. … L'articolo proviene da YesLife.it.

