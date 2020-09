Violenza sulle donne, il corto “L’Aurora” finalista al Capri Film Festival (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarà proiettato a Capri, giovedì 17 settembre, nel corso della prima edizione di Capri Movie International Film Festival (sezione “Sguardi Italiani”), il cortometraggio “L’Aurora”, realizzato nell’ambito del progetto “CA.S.T. Campagna di Sensibilizzazione Territoriale” dall’Associazione Spazio Donna, da oltre trent’anni impegnata nel territorio della provincia di Caserta nel contrasto di ogni forma di Violenza sulle donne. Il corto sarà finalista della rassegna. Il Comune di Caserta, partner del progetto, da tempo collabora con l’Associazione Spazio Donna per la gestione del C.A.V. (Centro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarà proiettato a, giovedì 17 settembre, nel corso della prima edizione diMovie International(sezione “Sguardi Italiani”), ilmetraggio “L’Aurora”, realizzato nell’ambito del progetto “CA.S.T. Campagna di Sensibilizzazione Territoriale” dall’Associazione Spazio Donna, da oltre trent’anni impegnata nel territorio della provincia di Caserta nel contrasto di ogni forma di. Ilsaràdella rassegna. Il Comune di Caserta, partner del progetto, da tempo collabora con l’Associazione Spazio Donna per la gestione del C.A.V. (Centro ...

