Vigili rimuovono tavoli di un locale | il pm li bacchetta | “Zelanti come nei Paesi nordici”

(Di martedì 15 settembre 2020) “di Gallipoli zelantineinordici”. A scriverlo, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, è il pm di Lecce Luigi Mastroniani commentando una vicenda verificatasi alcuni giorni presso un ristorante della cittadina pugliese, dove il corpo della poliziaavrebbe provveduto a far rimuovere alcunini. Ma la Procura di Lecceil comportamento con una nota sorprendente ... Nel sequestrare ini al ristorante “Scoglio delle Sirene”, sotto gli sguardi esterrefatti dei turisti che consumavano il pranzo, la poliziadi Gallipoli,scrive il pm leccese, avrebbe agito “con un singolare zelo degno di una tipica amministrazione comunale ...

Ultime Notizie dalla rete : Vigili rimuovono

Panorama

“Vigili di Gallipoli zelanti come nei Paesi nordici”. A scriverlo, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, è il pm di Lecce Luigi Mastroniani commentando una vicenda verificatasi alcuni ...Boris è tornata disponibile su Netflix, online tutte le stagioni della serie di Mattia Torre La serie del compianto Matteo Torre, autentico fenomeno del racconto contemporaneo, è tornata disponibile s ...Ieri pomeriggio intorno alle 18 i Vigili del fuoco del Distaccamento Nord del Comando VF di Messina sono intervenuti per salvare un gattino caduto in un dirupo nei pressi del torrente Annunziata. La p ...