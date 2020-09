VIDEO | Regionali Campania, Caldoro lancia sei azioni per ‘Napoli Capitale’ (Di martedì 15 settembre 2020) NAPOLI – Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania Stefano Caldoro lancia le sei azioni per “Napoli Capitale”. “Proponiamo una grande Napoli, la capitale del Mezzogiorno, una citta’ che si espande nel Mediterraneo. Serve una grande idea – ha spiegato Caldoro in conferenza stampa – servono progetti per la logistica, i beni culturali e il centro storico. Un’attenzione particolare deve essere dedicata alle periferie”. Due gli asset su cui si concentra la proposta del centrodestra: la realizzazione di un nuovo grande policlinico a Scampia e una EST Valley a misura di giovani nella periferia orientale. Leggi su dire (Di martedì 15 settembre 2020) NAPOLI – Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania Stefano Caldoro lancia le sei azioni per “Napoli Capitale”. “Proponiamo una grande Napoli, la capitale del Mezzogiorno, una citta’ che si espande nel Mediterraneo. Serve una grande idea – ha spiegato Caldoro in conferenza stampa – servono progetti per la logistica, i beni culturali e il centro storico. Un’attenzione particolare deve essere dedicata alle periferie”. Due gli asset su cui si concentra la proposta del centrodestra: la realizzazione di un nuovo grande policlinico a Scampia e una EST Valley a misura di giovani nella periferia orientale.

