VIDEO – GdF | “Reddito Cittadinanza a detenuti e familiari di mafiosi | estorsori | trafficanti | rapinatori”

I Finanzieri del Comando Provinciale di Foggia fanno sapere che, nell'ambito di attività finalizzate al controllo della spesa pubblica nazionale "sono state scoperte 30 persone che hanno percepito il Reddito di Cittadinanza pur non avendone diritto perché detenuti in carcere o perché con familiari detenuti". In particolare: "Tra i detenuti scoperti, i cui nuclei familiari hanno percepito il Reddito di Cittadinanza, figurano persone sottoposte a misura detentiva per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, rapina, evasione". La Finanza ha così quantificato in 200mila euro le somme indebitamente percepite.

