Vergassola e Miriam Galanti scoprono record e bellezze d'Italia (Di martedì 15 settembre 2020) Sono in pochi a sapere che il vulcano attivo più piccolo del mondo si trova in Romagna, sul Monte Busca. O che l'orologio più antico, ancora perfettamente funzionante, si può ammirare sulla torre Sant'Andrea di Chioggia. O, ancora, che girando per il borgo medioevale di Collodi si può incontrare un gigantesco Pinocchio, alto ben 16 metri. Sono solo alcune delle "bellezze da record" a cui è dedicata la nuova serie di "Sei in un Paese Meraviglioso", la produzione televisiva di Autostrade per l'Italia che – dopo i positivi risultati di critica e di pubblico delle ultime edizioni - torna dal 15 settembre in prima serata tutti i martedì alle 21.15 su Sky Arte e la domenica mattina su Sky Uno, con 15 nuove puntate realizzate da Ballandi. Quest'anno il fil rouge del ...

