Verano | nel weekend tour storico per 150 anni Capitale

(Di martedì 15 settembre 2020) Roma – Cimiteri Capitolini ha predisposto un ricco programma culturale, 74 le iniziative organizzate per un totale di 21 giorni dedicati agli eventi culturali con 4 eventi speciali, che si svolgeranno tutti i week end dal 19 settembre al 22 novembre al, il Cimitero Monumentale della, e che si intensificheranno in occasione del Progetto Accoglienza, il tradizionale appuntamento dedicato alla commemorazione dei Defunti. Per tutti gli eventi la partecipazione e’ gratuita e solo su prenotazione. SETTEMBRE Il primo grande evento e’ previsto sabato 19 e domenica 20 in occasione dei 150 di Roma: untra monumenti e sepolcri dei protagonisti dell’impresa risorgimentale e della ridefinizione urbanistica e artistica della nostra citta’. Il ...