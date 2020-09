Venezuela: elezioni,oltre 20 milioni potranno votare il 6/12 (Di martedì 15 settembre 2020) 15 SET - Il presidente del Consiglio nazionale elettorale, Cne, del Venezuela, Indira Alfonzo Izaguirre, ha annunciato che, sulla base della revisione e dell'aggiornamento realizzato delle liste ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 15 settembre 2020) 15 SET - Il presidente del Consiglio nazionale elettorale, Cne, del, Indira Alfonzo Izaguirre, ha annunciato che, sulla base della revisione e dell'aggiornamento realizzato delle liste ...

bwin1966 : RT @giovannibernar3: Se fosse coerente vuole ridurre i parlamentari per risparmiare dovrebbe proporre la abolizione di elezioni e parlament… - CorriereQ : Venezuela: elezioni,oltre 20 milioni potranno votare il 6/12 - Mauri_SMM_SEO : #News Ultim'ora Venezuela: elezioni,oltre 20 milioni potranno votare il 6/12 - iconanews : Venezuela: elezioni,oltre 20 milioni potranno votare il 6/12 - mittdolcino : Elezioni farsa in Venezuela, ecco perchè gli italiani non parteciperanno Caos ovunque, esclusi pochissimi Paesi -

Ultime Notizie dalla rete : Venezuela elezioni Venezuela: elezioni,oltre 20 milioni potranno votare il 6/12 - Ultima Ora Agenzia ANSA Venezuela: elezioni,oltre 20 milioni potranno votare il 6/12

(ANSA) - 15 SET - Il presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela, Indira Alfonzo ... Alfonzo aveva annunciato che per queste elezioni parlamentari si erano iscritti 14.400 ...

Venezuela, socialismo batte le sanzioni criminali. L'80% dei pazienti è già guarito dal coronavirus

Quando il Venezuela non era stato ancora investito dall’urto forte della pandemia in tanti vaticinavano una tragedia. Dipingevano un quadro a tinte fosche col solito obiettivo propagandistico di scred ...

Dalla Cina al Venezuela, cosa (non) unisce Santa Sede e Farnesina. Parla Giovagnoli

Cina, Turchia, Libia, Libano. Tanti i dossier diplomatici che vedono impegnati in prima linea Farnesina e Santa Sede, come dimostra il vertice Di Maio-Gallagher. Lo storico Agostino Giovagnoli spiega ...

(ANSA) - 15 SET - Il presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne) del Venezuela, Indira Alfonzo ... Alfonzo aveva annunciato che per queste elezioni parlamentari si erano iscritti 14.400 ...Quando il Venezuela non era stato ancora investito dall’urto forte della pandemia in tanti vaticinavano una tragedia. Dipingevano un quadro a tinte fosche col solito obiettivo propagandistico di scred ...Cina, Turchia, Libia, Libano. Tanti i dossier diplomatici che vedono impegnati in prima linea Farnesina e Santa Sede, come dimostra il vertice Di Maio-Gallagher. Lo storico Agostino Giovagnoli spiega ...