Velletri, agente positivo al Covid: chiuso il Commissariato di Polizia (Di martedì 15 settembre 2020) Giornata caotica al Commissariato di Polizia di Velletri dopo che uno degli agenti, di ritorno dalle vacanze, è risultato positivo al Covid. L'esito positivo del tampone effettuato dal poliziotto ha fatto scattare immediatamente le procedure di contenimento e sanificazione. Il Commissariato è stato chiuso e negli ambienti è iniziata la procedura di sanificazione. Inoltre è stato disposto che tutti gli agenti e il personale della struttura vengano sottoposti al tampone. Al momento il Commissariato si è organizzato per lavorare in forma ridotta, in modo da poter comunque far fronte ad eventuali emergenze. su Il Corriere della Città.

