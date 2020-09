Vasco Rossi contro Nicola Porro e Max Del Papa | “Niente focolai a Zocca | alla faccia di quel tale… perro”

NicolaPorro : La zia di #Willy strumentalizza in modo ignobile la sua morte. #Bechis, spulciando nei progetti del #Recoveryfund, … - repubblica : Vasco Rossi e la foto sui social: 'La scuola è l'unico ponte per aggrapparsi al futuro' [aggiornamento delle 16:58] - giuliabottini : Vasco Rossi, dal Roxy bar alle bacche di goji - Nicola Porro - RichbonesE : RT @laura_maffi: Vasco Rossi risponde agli attacchi di Nicola Porro - simonavitelli60 : RT @AngeloRindone: Vasco Rossi risponde agli attacchi di Nicola Porro -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Rossi

BOLOGNA. Vasco Rossi reagisce a Nicola Porro, che ribattezza Perro (cane, in spagnolo), dopo una serie di articoli e riferimenti del sito del conduttore di Rete 4 che nelle ultime settimane hanno atta ...Vasco Rossi è un fiume in piena contro Nicola Porro. Il rocker di Zocca è famoso per essere uno che non le manda di certo a dire: a fargli perdere la pazienza è stato un articolo pubblicato sul sito d ...Il bassista viene operato. L’intervento è perfettamente riuscito 15-09-2020 Claudio Golinelli, lo storico bassista di Vasco Rossi meglio conosciuto come Il Gallo, si è sottoposto a un intervento al fe ...