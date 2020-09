Vaccino influenzale anche in farmacia (Di martedì 15 settembre 2020) Arriverà anche nelle farmacie il Vaccino anti-influenzale acquistato dalla Regione Piemonte. 1,5 per cento delle dosi sono infatti destinate alle farmacia mentre il resto sarà a disposizione del servizio sanitario pubblico e destinato alle fasce della popolazione più a rischio. Lo precisa l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi rispondendo in consiglio regionale alle richieste dell’opposizione che sottolineava come le dosi a disposizione delle farmacie quest’anno solo solo un terzo di quelle distribuite lo scorso anno. “A causa della pandemia da Covid – ha detto Icardi – quest’anno c’è a livello mondiale un incremento nel numero di persone che vogliono vaccinarsi, il che a fronte dei limiti oggettivi della ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 15 settembre 2020) Arriverànelle farmacie ilanti-acquistato dalla Regione Piemonte. 1,5 per cento delle dosi sono infatti destinate allementre il resto sarà a disposizione del servizio sanitario pubblico e destinato alle fasce della popolazione più a rischio. Lo precisa l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi rispondendo in consiglio regionale alle richieste dell’opposizione che sottolineava come le dosi a disposizione delle farmacie quest’anno solo solo un terzo di quelle distribuite lo scorso anno. “A causa della pandemia da Covid – ha detto Icardi – quest’anno c’è a livello mondiale un incremento nel numero di persone che vogliono vaccinarsi, il che a fronte dei limiti oggettivi della ...

