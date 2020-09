Usa, Trump: “Se l’Iran attacca, risposta mille volte maggiore” (Di martedì 15 settembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha messo in guardia l’Iran dall’intentare attacchi contro gli Usa: ad ogni attacco arriverà una risposta mille volte maggiore Donald Trump, presidente degli… L'articolo Usa, Trump: “Se l’Iran attacca, risposta mille volte maggiore” proviene da . Leggi su inews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha messo in guardia l’Iran dall’intentare attacchi contro gli Usa: ad ogni attacco arriverà unamaggiore Donald, presidente degli… L'articolo Usa,: “Se l’Iranmaggiore” proviene da .

