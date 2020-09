USA | produzione industriale resta sotto livello pre-pandemia

(Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Frena lanegli Stati Uniti ad agosto. Il dato ha registrato un incremento dello 0,4% dopo il +3,5% rivisto del mese precedente (+3% la prima stima). Il dato è in linea con le attese degli analisti. Su base annua si registra ancora una flessione del 7,7%. Lamanifatturiera registra una salita dell’1% dopo il +3,9% di luglio (rivisto da +3,4%). Le attese degli analisti erano per un +1,2%. Nello stesso periodo la capacità di utilizzo relativa a tutti i settori industriali è risalita al 71,4% dal 71,1% precedente, in linea con il consensus.

(Teleborsa) - Frena la produzione industriale negli Stati Uniti ad agosto. Il dato ha registrato un incremento dello 0,4% dopo il +3,5% rivisto del mese precedente (+3% la prima stima). Il dato è in l ...
USA, Produzione industriale in agosto su base annuale (YoY) -7,7%, in aumento rispetto al precedente -8,18%.