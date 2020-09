Uragani | stagione 2020 da record | negli USA allarme per Sally

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 15 settembre 2020) Un altro uragano sta per impattare contro la costa statunitense del Golfo del Messico, si chiamaed ha raggiunto la Categoria 1. L’uragano si trova ormai ad appena 100 km dalla foce del Mississippi, pertanto il landfall è prossimo. Sono attive allerte per le inondazioni costiere causate dall’onda di marea sulla costa tra Mississippi, Alabama e Louisiana.è il 7° uragano dellaatlantica. Uno di questi, Laura, ha avuto le caratteristiche di Major Hurricane raggiungendo la categoria 4 e ha causato enormi danni e 36 vittime tra la Louisiana e il Texas. Laura è stato devastante anche sull’isola di Hispaniola, causando 35 vittime tra Haiti e Repubblica Dominicana. Oltre a, attualmente in Atlantico è ancora attivo l’uragano ...