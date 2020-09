Uragani | Sally punta il sud degli USA | rischio forti mareggiate MAPPE

(Di martedì 15 settembre 2020) L’uraganosi sta dirigendo verso la costaStati Uniti, minacciando diversi Stati meridionali tra cui Florida, Mississippi e Alabama: dovrebbe effettuare il landfall a breve. Secondo le previsioni, l’uragano dovrebbe generare oltre 30 cm di pioggia e venti con raffiche in alcune aree fino a 135 km/h, con il potenziale dimolto pericolose. La stagionequest’anno è stata particolarmente attiva: per la 2ª volta nella storia, 5 tempeste tropicali hanno agitato in contemporanea il bacino atlantico.L'articoloil sudUSA,Meteo Web.

Roma, 15 set. (askanews) - La stagione degli uragani quest'anno è stata particolarmente attiva. Per la seconda volta nella storia, cinque tempeste tropicali hanno agitato contemporaneamente il bacino ...Sally aumenta potenza ed intensità e si trasforma in uragano, New Orleans trema. I venti ad oltre 100 km/h, situazione allarmante Sally si è trasformato in uragano ed ora New Orleans ha paura. La temp ...Al momento si trova alle coordinate 28.6N 87.3W, ovvero circa 200km a sudest di New Orleans, sulla costa della Louisiana. Si tratta di Sally, che nel weekend ha già effettuato un primo landfall sul su ...