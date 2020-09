Università, le previsioni erano nere come la pece. Ma forse le cose non vanno poi così male (Di martedì 15 settembre 2020) Le previsioni erano nere come la pece. Sulla scorta dell’esperienza seguita alla crisi economica del 2008, uno studio di Svimez del mese di giugno scorso giungeva alla preoccupante conclusione che l’Università italiana avrebbe potuto soffrire una nuova contrazione degli iscritti nell’anno accademico 2020-21. Infatti, come spiega la stessa Svimez, la precedente crisi economica che si è trascinata fino al 2013 ha determinato un impoverimento delle famiglie italiane a cui è seguito un vero e proprio crollo delle iscrizioni all’Università, soprattutto nel Mezzogiorno dove il tasso di passaggio dalla Scuola superiore è precipitato di ben 8,3 punti. Infatti, nel quinquennio 2008-2013 gli iscritti residenti nelle Regioni meridionali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Lela. Sulla scorta dell’esperienza seguita alla crisi economica del 2008, uno studio di Svimez del mese di giugno scorso giungeva alla preoccupante conclusione che l’Università italiana avrebbe potuto soffrire una nuova contrazione degli iscritti nell’anno accademico 2020-21. Infatti,spiega la stessa Svimez, la precedente crisi economica che si è trascinata fino al 2013 ha determinato un impoverimento delle famiglie italiane a cui è seguito un vero e proprio crollo delle iscrizioni all’Università, soprattutto nel Mezzogiorno dove il tasso di passaggio dalla Scuola superiore è precipitato di ben 8,3 punti. Infatti, nel quinquennio 2008-2013 gli iscritti residenti nelle Regioni meridionali ...

eziofalini : @tomasomontanari Ricordiamo e rammentiamo le previsioni del mago Montanari... P.S. Poi dicono che l’università ita… - jdroad : @Pupi18054216 Num morti (+ utile ricoverati gravi, sopravvivere non equivale ad essere stati a passeggio) al moment… - LukeRays : @Massimo53502343 @LaStampaTV @LaStampa @robersperanza Infatti non c'è un lato comico. In un'emergenza un ministro d… - qui_finanza : Coronavirus, previsioni nere: “Dicembre mortale” con 30mila vittime al giorno. I Paesi più colpiti È uno scenario d… - Lichtung5 : @MMmarco0 Ecco le previsioni di una università Americana che prevede entro questo dicembre 2 milioni di morti nel m… -

Ultime Notizie dalla rete : Università previsioni Global Archiviazione cloud aziendale Mercado Crescita rapida e domanda, tendenze, previsioni fino al 2029 Genova Gay