Università, disponibili online i risultati dei test d'accesso a Veterinaria: circa 7 mila candidati per 890 posti (Di martedì 15 settembre 2020) Sono disponibili da oggi sul sito www.universitaly.it – nell'area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali – i risultati del test per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato in Veterinaria. I punteggi sono pubblicati in forma anonima.I candidati che lo scorso 1 settembre hanno sostenuto la prova sono stati 6.790 (10.002 le domande pervenute) a fronte di 890 posti disponibili come previsto dalla programmazione nazionale. Gli idonei, quelli che hanno totalizzato i 20 punti minimi necessari per concorrere alla graduatoria nazionale e alla distribuzione dei posti disponibili, sono quest'anno 5.596 (in percentuale 82,42%).

